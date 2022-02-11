السجن 10 أعوام لـ3 متهمين بإصابة سائق توكتوك بالأسلحة لسرقته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الخميس، كل من: "إ.ال.م"، و"م.ش.ع"، عاطلين، و"م.ح.ال"، عامل، بالسجن لمدة 10 أعوام؛ لاتهامهم بسرقة "إ.س.ع"، سائق "توكتوك" بالإكراه، تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية رقم 16931 لسنة 2021 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، حول بلاغًا يفيد قيام 3 أشخاص بسرقة مركبة "توك توك"، وهاتف محمول من شخص، تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال تواجد المجني عليه في الطريق العام، استوقفه المتهمين، مشهرين أسلحة بيضاء "سكاكين، ومطوة" في وجهه، وقاموا بإصابته في يده اليمنى، أثناء دفاعه عن نفسه لدى محاولاتهم الاستيلاء على التوكتوك خاصته، وهاتفه المحمول.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه استغاث بالأهالي، فلاذا المتهمون بالفرار، وبإبلاغه تحرر محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامه شرف الدين، وسكرتير الجنايات، عادل عزت.