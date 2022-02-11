حملة لرفع الإشغالات بشارع السوق السياحي في الأقصر

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات والنظافة العامة بالسوق السياحي، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق.

وأشار لطفي إلى أن هدف الحملة يكمن في الوقوف على أهم المعوقات من حيث مراجعة التزام المحلات التجارية والبازارات السياحية والباعة الجائلين بقانون إشغال الطريق بالسوق السياحي، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء ينفذ ضد أصحاب المحلات والباعة الجائلين ورغبتهم المشروعة في العمل من أجل كسب الرزق والحصول على متطلبات أسرهم.

وأكد أن الحملات تأتي بهدف القضاء أيضًا على غزو الباعة الجائلين الشوارع وافتراشها مما يعوق حركة المارة، حيث تم التنبيه عليهم بالالتزام وعدم التوسعة لعرض منتجاتهم أسفل الرصيف بالطريق العام والا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى تكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.