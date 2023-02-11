السفارة السورية بموسكو تستقبل مساعدات وتبرعات لصالح منكوبي الزلزال

أعلنت السفارة السورية بموسكو استقبال تبرعات ومساعدات من مواطنين روس وسوريين تمهيدا لايصالها إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، عن بشار الجعفري سفير دمشق لدى موسكو قوله إن العقوبات الأمريكية على سوريا تعيق جهود الإغاثة، مشيرا إلى خطورة تسييس مسألة المساعدات الإنسانية.

وأضاف الجعفري أن هذه العقوبات تزيد من مصاعب الشعب السوري في مواجهة تبعات الزلزال.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قد أفادت أمس بأن الزلزال المدمر قد يكون شرد 5.3 مليون شخص في سوريا، التي تعاني أساسا من نزاع دام منذ نحو 12 عاما، وتأمل المفوضية في التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية يمهد الطريق لوصول أسرع وأكثر انتظاما للمساعدات شمال غرب البلاد.