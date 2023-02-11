تحّدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن حكم الإنشاد الديني مع الموسيقى.

وقال علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»: «ما دام الإنشاد محتواه وكلامه حسنا ويرقِّق القلوب فلا مانع منه حتى لو كان مصحوبًا بالموسيقى».

وأضاف: «طالما الإنشاد في الموضع والمكان المناسبين، والموسيقى تأخذ أحكامه وضوابطه الشرعية أيضًا، فينبغي ألَّا تحرك الغرائز وألا تضيِّع أوقات الواجبات، بل يجب أن ترقي أحاسيس الإنسان وتعمل على سموِّ روحه».

كما تحدث المفتي عن حكم ما يسمَّى بكرامات الأولياء، قائلا إن الكرامات ثابتة على بعض العباد الصالحين، وهي نور يقذفها في قلوبهم.

وأوضح المفتي، أن الكرامات لا تنحصر في سَمْتٍ معين ولا هيئة معينة، بل يمنحها الله لكلِّ إنسان يجتهد ويخلص في عمله ويراقب ربه ويتقيه.