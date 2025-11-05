مستشار ترامب: مشروع قرار الأمريكي لنشر قوات دولية في غزة لإنقاذ ما تبقى من الشعب

قال الدكتور جبرائيل صوما، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تسعى من خلال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية في قطاع غزة لمدة عامين، بهدف إعادة الاستقرار وتوفير الأمن لسكان القطاع الذين يعانون أوضاعًا إنسانية قاسية.

وأضاف "صوما"، في مداخلة هاتفية على قناة “TeN”، أن غزة دُمرت بالكامل خلال العامين الماضيين، حيث قُتل ما يقرب من 70 ألف شخص وتعرضت الشوارع والمنازل للدمار، مشيرًا إلى أن “الناس يعيشون في الخيام ولا يجدون الطعام، وهو ما دفع واشنطن إلى التحرك لإيجاد حل سريع يتناسب مع الوضع الإنساني الراهن”.

وأوضح أن مشروع القرار يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا واسعًا لإدارة غزة وتوفير الأمن فيها، موضحًا أن انتشار القوات الدولية قد يبدأ بحلول شهر يناير المقبل، بهدف “إنقاذ ما تبقى من شعب غزة”، مؤكّدًا أن القوة المقترحة ليست قوات حفظ سلام تقليدية، بل قوة لإعادة الأمن والاستقرار.

وأشار مستشار ترامب إلى أن الوجود الأمريكي ضمن القوات الدولية سيساهم في تقديم المساعدات وتنظيم الأوضاع الإنسانية، لافتًا إلى أن واشنطن ترى أن “توفير الأمن يجب أن يكون أولوية قصوى بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى”.