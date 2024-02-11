كوريا الجنوبية: أطباء متدربون يبحثون اتخاذ إجراء ضد خطة الحكومة لزيادة حصة الالتحاق بكليات الطب

من المقرر أن تبحث جمعية من الأطباء المتدربين اتخاذ إجراءات ضد زيادة مقررة من جانب الحكومة، في حصة الالتحاق بكليات الطب.



وذكرت "جمعية الأطباء المقيمين المتدربين الكوريين" اليوم الأحد أنها ستعقد جلسة عامة استثنائية ، افتراضيا، غدا الاثنين، لبحث الإجراءات، بما في ذلك العمل الجماعي؛ للرد على خطة الحكومة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



وفي وقت سابق، وافق أطباء متدربون في خمسة مستشفيات عامة رئيسية، بما في ذلك "مستشفى جامعة سول الوطنية" و"مستشفى سيفيرانس"، على تنظيم إضراب عام، من خلال استطلاع رأي.



وبحثت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية إجراءات الرد على تهديد الأطباء بتنظيم إضراب عن العمل بسبب إعلان الحكومة زيادة حصص القبول في كليات الطب.



وفي اجتماع افتراضي في اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، أمس الأول الجمعة، ترأس وزير الصحة، تشو كيو-هونج النقاش مع المسؤولين المعنيين بشأن سبل الرد على إضراب من قبل الأطباء.



جدير بالذكر أنه بعد الإعلان عن زيادة حصص القبول في كليات الطب في كوريا الجنوبية، هددت مجموعات طبية بتنظيم إضراب؛ ما أدى إلى استجابة فورية من قبل الحكومة، بعقد اجتماع مع المستشفيات التعليمية بمختلف أنحاء البلاد.



وعقدت وزارة "الصحة والرعاية الاجتماعية"يوم الأربعاء الماضي اجتماعا افتراضيا، برئاسة وزير الصحة، تشو كيو-هونج، مع رؤساء 221 مستشفى تعليميا، بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المستشفيات الجامعية، التي تدرب الأطباء المقيمين.