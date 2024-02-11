مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لغزة ودخول 40 مصابا من خلال معبر رفح

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرة قادمة من دولة الإمارات العربية، تحمل مساعدات إغاثة إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد مصدر في شمال سيناء، أن الطائرة القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة نقلت 43.6 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والخيام.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 567 طائرة، منها 461 طائرة نقلت مساعدات، و106 طائرات نقلت وفود، وبلغ إجمالي حجم المساعدات المنقولة جوا حوالي 16 ألف طن من 40 دولة وهيئة أممية.

وفي شأن متصل، استمر العمل على استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين وأصحاب الجوازات الأجنبية القادمين من قطاع غزة وإدخال شاحنات المساعدات.

وأوضح مصدر في معبر رفح البري، أنه جارِ استقبال 132 مصريا، و40 جريحا فلسطينيا، و25 مرافقا من مستشفيات الأوربي والأقصى وناصر، و250 من حملة الجنسيات المزدوجة قادمين من قطاع غزة، كما تم إدخال 110 شاحنات مساعدات، و5 شاحنات وقود إلى الجانب الفلسطيني.