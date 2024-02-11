السكرتير العام بالبحيرة يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية زاوية غزال في دمنهور

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أجرى اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة البحيرة، جولة لمتابعة عدد من المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

وجاءت الجولة بحضور محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، وكريمة السلاموني منسق حياة كريمة بالبحيرة، ومسئولي وممثلي جميع الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة

وبدأت بالمركز التكنولوجي وعمارات سكن كريم ومركز شباب زاوية غزال ومحطة رفع قابيل ومركز طب الأسرة ومحطة المعالجة.

وأكد أن المحافظة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات بدعم رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن المحافظة تٌولي اهتماما بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالجوانب وتقديم الخدمات كافة.

ومن الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ6 مراكز لخدمة ما يقرب من 3.5 مواطن بحراوي بـ42 قرية و239 عمودية، و3967 تابعا بتكلفة 50 مليار جنيه؛ لتنفيذ 3915 مشروعا بإجمالي 20 قطاعا خدميا.