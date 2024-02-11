واصل أرسنال صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحسم الديربي اللندني لمصلحته، بعدما حقق فوزا كاسحا 6 / صفر على مضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ24 للمسابقة.

وحسم أرسنال المباراة لمصلحته – من الناحية العملية – خلال الشوط الأول الذي شهد تسجيله 4 أهداف، ليجبر جماهير ويستهام على ترك الملعب مبكرا، في مشهد غير معتاد من مشجعي الفريق الملقب بـ(المطارق).

وافتتح وليام ساليبا التسجيل لأرسنال في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، فيما أحرز جابرييل ماجاليس ولياندرو تروسارد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 44 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.

وواصل أرسنال هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، عقب تسجيل بوكايو ساكا وديكلان رايس الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 63 و65 على الترتيب.

وبذلك، ثأر أرسنال من خسارته أمام ويستهام في آخر مباراتين للفريقين بمختلف المسابقات.

وفاز ويستهام على أرسنال 3 / 1 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في نوفمبر الماضي، قبل أن يفوز أيضا 2 / صفر في مباراة الفريقين الأولى بالدوري الإنجليزي في الشهر التالي على ملعب (الإمارات).

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة والـ16 في البطولة هذا الموسم، إلى 52 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف المسجلة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني ، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تلقى أقسى خسارة في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الثامن.