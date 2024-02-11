كولر يعاني من أزمة خانقة قبل مباراة الأهلي وبلوزداد

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يواجه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أزمة خانقة بسبب كثرة الغيابات في صفوف الفريق عند مواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

يعاني الأهلي من كثرة الإصابات في صفوفه حيث تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد إجراء عملية في الكتف ستبعده عن الملاعب ربما لنهاية الموسم.

ويغيب أيضا أحمد نبيل كوكا بسبب إصابة في كاحل القدم تسببت في استبعاده من قائمة المنتخب في كأس أمم أفريقيا.

وخلال فترة توقف الدوري زادت قائمة الإصابات في صفوف الأهلي بانضمام لاعبين آخرين مثل وسام أبو علي ومحمود متولي، كريم نيدفيد وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وآليو ديانج.

ويفتقد مارسيل كولر أيضا لخدمات الوافدين الجديدين محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم قيدهما في القائمة الأفريقية.

ومن المنتظر أيضا ألا يعتمد كولر على الجنوب أفريقي بيرسي تاو الفائز مؤخرا مع منتخب بلاده ببرونزية كأس أمم أفريقيا، أمس السبت.