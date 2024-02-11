قصر ثقافة المنيا يناقش قضايا الزيادة السكانية ودور المرأة في تربية النشء

قالت مدير عام قصر ثقافة المنيا، رانيا عليوة، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، بشأن التنمية الاقتصادية والزيادة السكانية ودور المرأة في تربية النشء.

وأضافت أن قصر ثقافة مغاغة أقام محاضرة بعنوان: "التنمية الاقتصادية والزيادة السكانية"، وتناولت الزيادة السكانية وربطها بالعوامل الاقتصادية وناقشت سبل الاستفادة من الكوادر البشرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت أن بيت ثقافة مركز العدوة أقام محاضرة بعنوان "دور المرأة في تربية النشء" حاضرتها مديرة شؤون المرأة بمجلس ومدينة العدوة، أماني سعيد صديق، التي تحدثت عن دور المرأة في تربية النشء باعتبارهم اللبنة الأولى في بناء المجتمع.

ونوهت بدور المرأة في الرقي بالأمة في كل المجالات وقد ركز علماء التربية على دور المنزل باعتباره النواة الأولى في إعداد الأشخاص وهذه التربية التي تلقي على عاتق الوالدين كمهمه صعبة تقتضي الالتزام الصحيح بتعليم الدين والثقافة وكل مجريات المجتمع، مبينة أن المرأة في هذا المجال هي المسؤولة الأولى عن ذلك.