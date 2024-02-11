 إندونيسيا: تجاز التجزئة يلقون باللائمة على المنتجين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية - بوابة الشروق
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إندونيسيا: تجاز التجزئة يلقون باللائمة على المنتجين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية

د ب أ
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 9:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 9:59 م

قالت جمعية تجار التجزئة الإندونيسيين (ابريندو) اليوم الأحد، إن تجار التجزئة يبيعون السلع الأساسية فوق سقف أسعار التجزئة والأسعار المرجعية الأخرى بسبب ارتفاع الأسعار بين المنتجين.

وقال روي ماندي، رئيس الجمعية، إن منتجي السلع الأساسية مثل الأرز والسكر وزيت الطهي، رفعوا الأسعار بنسب تتراوح بين 25% و35% فوق سقف الأسعار خلال الأسبوع الماضي، ما أجبر تجار التجزئة على القيام بالمثل.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية عنه القول: "ليس لدينا خيار ويجب أن نشتري (السلع) فوق سقف سعر التجزئة من المنتجين أو موردي الأرز المحليين".

وأكد ماندي، أن جمعيته ليست لديها السلطة لتنظيم والسيطرة على أسعار السلع الأساسية التي يحددها المنتجون.

يذكر أن الأسعار التي يحددها المنتجون تصل إلى تجار التجزئة عبر شبكات توزيع ثم تصل إلى المستهلكين في المتاجر.


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