منصة التواصل الاجتماعي بلوسكاي تلغي شرط الدعوة لإنشاء حساب جديد

قررت منصة التواصل الاجتماعي بلوسكاي المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقا) إلغاء شرط تلقي الراغب في تسجيل حساب على المنصة دعوة من مستخدم موجود لإنشاء الحساب.

ومنذ أطلقها جاك دورسي الشريك المؤسس لمنصة تويتر عام 2019 كانت بلوسكاي تقول إنها تحد من تدفق المستخدمين الجدد حتى لا تغرق بنيتها التحتية بأعداد مستخدمين تفوق قدرتها. لكن المنصة أعلنت مؤخرا فتح باب إنشاء الحسابات الجديدة أمام الجميع دون أي قيود.

وقال جاي جاربر رئيس شركة بلوسكاي في مقابلة مع موقع فيرج المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن المنصة جذبت خلال أول عام من عمرها 3 ملايين مستخدم من خلال أكواد دعوات المستخدمين، ثم وصل العدد مؤخرا إلى 6ر1 مليون مستخدم نشط شهريا.

يذكر أن منصة بلوسكاي تستهدف تقديم بديل لا مركزي لمنصة إكس. ويعني هذا إمكانية ربط الكثير من شبكات الإنترنت معا، وقدرة مستخدمي بلوسكاي على التفاعل مع المشاركات التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى المتوافقة مع بلوسكاي.

وبعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منصة تويتر قبل عامين تقريبا، تزايد اهتمام المستخدمين بالمنصات البديلة، خاصة بعد التغييرات التي أدخلها ماسك على سياسات تويتر ثم تغيير اسمها إلى إكس.

وتعتبر خدمة ثريدز التي أطلقتها مجموعة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك أكبر منافس لمنصة إكس حيث تمتلك حاليا حوالي 130 مليون مستخدم نشط شهريا.