حكومة النيل الأزرق السودانية تشرع في إصدار قانون يجرم خطاب الكراهية

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شرعت حكومة إقليم النيل الأزرق، بأقصى جنوب شرق السودان في إعداد قانون رادع يجرم خطاب الكراهية ومحاربة ظاهرة النشر الضار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصبح يهدد السلم المجتمعي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الثلاثاء، عن عبدالغني دقيس خليفة رئيس المجلس الأعلى للثقافة والاعلام الناطق الرسمي لحكومة الإقليم تأكيده حرص الحكومة على محاربة خطاب الكراهية والعنصرية وردع كافة مروجي ومثيري الفتن بين المجتمعات.

وجدد دقيس عزم الحكومة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون حفاظا على الأمن والاستقرار الذي يشهده الإقليم ، داعيا كافة المواطنين لعدم الالتفات لما تثيره بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتفويت الفرصة للمتربصين بأمن واستقرار الإقليم.