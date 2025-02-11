نائب محافظ القاهرة يتابع سير العمل فى المركز التكنولوجى بمجمع الأحياء

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية للمركز التكنولوجى النموذجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذى يتضمن أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية، لمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

ووجه فوزى، اليوم الثلاثاء، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات والتأكد من توافرها بما يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشددًا على استقبال المواطنين واستلام الأوراق المطلوبة منهم للبت فى المخالفات وتقنين أوضاعهم.

وأوضح نائب المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، منوهًا بأنه اطلع على آليات العمل والتعامل مع طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتقي مع المواطنين المترددين على المركز للاستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة من موظفى المركز.