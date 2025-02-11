بابا الفاتيكان ينتقد سياسة ترامب بشأن طرد المهاجرين

انتقد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، بشدة سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن طرد المهاجرين، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأساقفة الكاثوليك في أمريكا اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال البابا فرنسيس، الذي وصف في وقت سابق من هذا العام خطة ترامب تجاه ملايين المهاجرين بأنها «عار»، إنه من الخطأ افتراض أن جميع المهاجرين غير المسجلين «مجرمون».

وأضاف: «أحث جميع المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية على عدم الاستسلام للروايات التي تميز ضد إخواننا وأخواتنا المهاجرين واللاجئين، وتسبب لهم معاناة لا داعي لها».

وكان البابا فرنسيس، الذي تولى منصبه منذ عام 2013، منتقدا بشدة لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، وفي عام 2016 قال إن الرئيس الأمريكي «ليس مسيحيا» في آرائه بشأن الهجرة.

وفي رسالة اليوم الثلاثاء، وصف البابا سياسة طرد المهاجرين بأنها «أزمة كبرى» للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن «ما بني على أساس القوة، وليس على الحقيقة بشأن الكرامة المتساوية لكل إنسان، يبدأ بشكل سيئ وسينتهي بشكل سيئ».