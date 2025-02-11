قراصنة صوماليون مشتبه بهم يستولون على قارب صيد يمني قبالة القرن الأفريقي دبي

أعلنت السلطات مساء الإثنين أن قراصنة صوماليين مشتبه بهم استولوا على قارب صيد يمني بالقرب من القرن الأفريقي.

وقالت العملية البحرية الأوروبية في الشرق الأوسط إن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وأوضحت أن الهجوم استهدف مركبا شراعيا تقليديا (دهو) يُستخدم في مياه الشرق الأوسط، وذلك قبالة بلدة إيل في الصومال.

من جانبها، أفادت شركة الأمن البحري "أمبري" بأن الهجوم أسفر عن سرقة ثلاثة قوارب صغيرة مزودة بمحركات بقوة 60 حصانا.

وأضافت الشركة، في بيان صباح الثلاثاء، أن "مجموعة قرصنة مشتبه بها شوهدت وهي تغادر سواحل إيل." يُذكر أن القرصنة قبالة السواحل الصومالية كانت منتشرة بشكل واسع قبل أن تنخفض بشكل كبير بعد ذروتها في عام 2011، حيث تم تسجيل 237 هجوما في تلك المياه خلال ذلك العام.

وبحسب مجموعة "أوشنز بيوند بايرسي" لمراقبة القرصنة، فقد كلفت القرصنة الصومالية الاقتصاد العالمي نحو 7 مليارات دولار آنذاك، مع دفع فدية بقيمة 160 مليون دولار.