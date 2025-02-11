زعيم المحافظين في ألمانيا يتهم المستشار شولتس: يثير «الحقد الاجتماعي»

اتهم زعيم المحافظين في ألمانيا فريدريش ميرتس، المستشار الألماني أولاف شولتس، بإذكاء "حرب طبقية"، خلال مواجهة بين المنافسين في الانتخابات خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة قبل انعقاد الانتخابات العامة في 23 فبراير الجاري.

وفي خطاب مهم أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، قال شولتس، إن تحالف ميرتس المسيحي المحافظ سيخفض الضرائب على الأغنياء، في حين سيسعى حزبه الاشتراكي الديمقراطي إلى تخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المتوسط.

وزعم شولتس، أن مقترحات التحالف المسيحي من شأنها أن تخفض الضرائب على أعلى 1% من أصحاب الدخول بنحو 34 ألف يورو.

وقال: "هذا أكثر مما يكسبه مصفف شعر في عام كامل".

وفي المقابل، ذكر شولتس، أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي - الذي يتخلف عن تحالف ميرتس المسيحي في استطلاعات الرأي - يسعى لأن يوفر للأسر ذات الدخل المتوسط ​​حوالي 800 يورو سنويا، مع زيادة الضرائب على الأثرياء للاستثمار في التعليم والبنية التحتية.

وردا على ذلك، قال ميرتس، إن المستشار يثير "الحقد الاجتماعي" ويذكي "حربا طبقية".

واتهم ميرتس، المستشار بالتسبب في "كارثة تامة" في سوق العمل الألمانية، مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بنحو 400 ألف عاطل إلى ما يقرب من 3 ملايين عاطل خلال الإدارة الحالية، علاوة على إفلاس 50 ألف شركة.

وقال ميرتس، الذي يتزعم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، موجها خطابه لشولتس: "من الواضح أنك لم تعد تدرك الواقع على الإطلاق".

واتهم المستشار، التحالف المسيحي بتقديم وعود واهية، مسلطا الضوء على فجوة سنوية مزعومة تبلغ 100 مليار يورو.