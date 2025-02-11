قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن هناك خطة مصرية فلسطينية عربية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة المملكة، مساء الثلاثاء، أن هذا هو الموقف العربي الأردني الفلسطيني الواضح، هو ما أكده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار إلى أنَّ العنوان الأهم في تصريحات الملك عبدالله هو تأكيد مواقف الأردن، وأنه سيقوم بما يخدم المملكة، وأن أولويته هي خدمة الأردن والأردنيين، وهو ما يقوم على حل القضية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.

ونوه بأنَّ حديث الملك عبدالله كان واضحًا بأن الحل يوجد في فلسطين وأن التهجير لن يكون حلًا وأن هناك خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنهم لن يتحدثون في مفاوضات على الهواء.

ولفت إلى أن الملك عبدالله كان حاسمًا، وأن ترامب قدَّم فكرته وجرى الاستماع إليها، موضحًا أنهم أبلغوا الجانب الأمريكي بأن لديهم أفكارًا أخرى تصلح للحل.

وشدد على أن الحوار مستمر مع الولايات المتحدة، وسيتم تقديم الخطة العربية التي تعمل مصر عليها، مؤكدا أن موقف مصر والمملكة واحد وثابت، وكذلك بالنسبة للدول العربية.