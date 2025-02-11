توقيع مذكرة تفاهم بين مارينا قناة السويس ونادي موناكو لليخوت

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استقبلت مارينا يخوت هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، برنارد داليساندري الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت ووفد رفيع المستوى، بحضور مسئولي المارينا وعدد من قيادات الهيئة.

تضمنت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وقعه المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات ممثلا عن مارينا يخوت قناة السويس، وعن نادي موناكو لليخوت برنارد داليساندري الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت، بحضور خوسيه ماركو كاسيلليني الرئيس التنفيذي لإدارة مراسي موناكو.

تنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التسويق وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات بين الجانبين وتمنح مارينا قناة السويس عملاء نادي موناكو لليخوت حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لخدمات عبور القناة والتراكي وتخزين اليخوت.

وأعرب برنارد داليساندري عن سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس في زيارته الأولى التي مكنته من التعرف عن قرب على حجم الخدمات البحرية واللوجيستية التي تقدمها قناة السويس لعملائها، مشيدا بالتصميم العصري المتميز لمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية الذي يجمع بين البساطة والفخامة والشمولية بما يحقق كافة احتياجات ومتطلبات رواد المارينا.

وثمن داليساندري جهود قناة السويس في التوجه نحو توطين صناعة اليخوت بمستوى ومعايير عالمية، متمنيا التوفيق لكل الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة.

تضمنت الزيارةجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تفقد محاكيات التدريب بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة، زيارة متحف قناة السويس الوجهة السياحية الأبرز في الإسماعيلية.

تأتي الزيارة حرصا من مارينا يخوت قناة السويس على تعزيز التواصل مع كافة الجهات الفاعلة في مجال سياحة اليخوت.

ويعد نادي موناكو لليخوت ملتقى دولي يضم ما نحو 2500 عضو من 80 جنسية من المعنيين والفاعلين في صناعة اليخوت على المستوى العالمي.