ملك الأردن: إعادة إعمار غزة يجب أن يكون أولوية لدى الجميع دون تهجير أهلها

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الملك عبدالله: أكدت لترامب موقفنا الثابت ضد تهجير الفلسطينيين

قال ملك الأردن عبد الله الثاني، إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الملك عبد الله، في منشور على منصة "إكس"، أن موقف الأردن ضد تهجير الفلسطينيين "هو الموقف العربي الموحد"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار".

وذكر ملك الأردن: "يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".

وأكد الملك عبد الله الثاني أن "السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، معتبراً أن "هذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة".

وأضاف: "الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. ونتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار".

وأوضح ملك الأردن أنه "أكد أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها".