الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث مقتل تلميذة على يد معلمتها

أمر تشوي سانج موك رئيس كوريا الجنوبية المؤقت، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق شامل في حادث مقتل تلميذة طعنا على يد معلمة في مدرسة ابتدائية، وأصدر تعليماته لسلطات التعليم بتنفيذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأصاب الحادث الذي وقع في مدينة دايجون وسط البلاد أمس الاثنين، أثناء فترة الرعاية بعد الوقت الرسمي للمدرسة، المسئولين في البلاد بصدمة ودفع موك إلى إصدار تعليماته بمراجعات معايير السلامة المدرسية.

وقال يوك جونج ميونج رئيس مركز شرطة المنطقة الغربية في دايجون، إن المعلمة المشتبه بها تتلقى العلاج في المستشفى من جروح ألحقتها بنفسها بعد طعنها للطفلة "8 أعوام" في غرفة السمعيات والبصريات في الطابق الثاني من المدرسة.

وأضاف يوك، أن المشتبه بها، الذي تردد أنها في الأربعينيات من عمرها، أخبرت الشرطة أنها عادت مؤخرا إلى العمل بعد فترة إجازة لأسباب صحية، مضيفة أنها كانت تتلقى علاجا من الاكتئاب منذ عام 2018.

وقالت الشرطة، إن المعلمة سبق أن ظهرت عليها ميول عدوانية تجاه معلمة أخرى قبل أيام من وقوع الحادث.

وأضافت أنها طلبت من المصلحة الوطنية للطب الشرعي إجراء تشريح لجثة الطفلة للمساعدة في تحديد السبب الدقيق للوفاة.

وبدأت الشرطة، استجواب المعلمة التي تتماثل حاليا للشفاء في المستشفى، عما إذا كانت خططت مسبقا لارتكاب جريمتها وتحديد دوافعها.

وقالت الشرطة، إنها طلبت من المصلحة الوطنية للطب الشرعي إجراء تشريح لجثة الطفلة للمساعدة في تحديد السبب الدقيق للوفاة.

وأغلقت المدرسة، أبوابها اليوم الثلاثاء، فيما توافد الزائرون لوضع الزهور ورسائل التعزية عند بوابتها الرئيسية.