وزير الخارجية يؤكد خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الاثنين ١٠ فبراير، بالنائب ماريو دياز-بالارت، الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر بالكونجرس، ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعرب الوزير عبد العاطي، عن تقديره لمواقف النائب ماريو دياز-بالارت، الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، مبرزا الدور المحوري الذى تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وتبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بوتيرة مكثفة ومتسرعة.

وشدد عبد العاطي، على ضرورة إيجاد مسار سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين.

من جانبه، أعرب النائب ماريو دياز - بالارت، عن تقديره البالغ للعلاقات المصرية - الأمريكية وللدور المهم الذي تضطلع به مصر لحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشاد بما تحققه الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة من مصالح حيوية مشتركة، مؤكدا ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية.