صحة غزة: 92 شهيدا و822 جريحا جراء الاستهداف المباشر منذ سريان الهدنة بقطاع غزة

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور منير البرش، إن إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر، وصل إلى 92 شهيداً، إلى جانب إصابة 822 مواطنًا، وذلك منذ بدء سريان الهدنة بقطاع غزة يوم 19 يناير الماضي.

وأشار في تصريحات نقلتها الوزارة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، إلى ارتقاء شهيدين بسبب مخلفات الاحتلال في قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجراحهم إلى 24 شهيداً، ليصل إجمالي أعداد الشهداء إلى 118 شهيداً منذ سريان الهدنة.

كما لفت د. البرش إلى انتشال الطواقم الصحية 641 شهيداً، منهم نحو 197 شهيداً لا يزالون مجهولي الهوية.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,219، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,665، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 11 شهيدا (منهم 8 شهداء انتُشلت جثامينهم، و3 شهداء جدد)، و10 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.