والت ديزني تسحب مبادرات دعم التنوع

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تتجه شركة الترفيه والإعلام الأمريكية العملاقة والت ديزني نحو تقليص سياساتها المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول، بإلغاء مبادرة "إعادة تصور الغد" بهدوء من قسم التنوع والمساواة والشمول في تقريرها السنوي.

كان هدف المبادرة التي تم تسليط الضوء عليها في ملف ديزني لعام 2023، هو تضخيم الأصوات غير الممثلة وضمان أن يكون 50٪ من الموظفين الذين يتم تعيينهم من خلفيات متنوعة..

وقد أثار إسقاط المبادرة من تقرير العام الماضي التكهنات حول التزام ديزني بسياسات التنوع والمساواة والشمول.

كما أسقطت الشركة إرشادات المظهر المعروفة باسم "مظهر ديزني" من إفصاحاتها.

يأتي تحرك ديزني في أعقاب تحركات مماثلة من جانب شركات كبرى ومنها ميتا مالكة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وسلسلة مطاعم ماكدونالدز للتراجع عن مبادرات التنوع والمساواة والشمول.

وجاء تراجع الشركات الأمريكية الكبرى عن مبادرات تحقيق التنوع والمساواة والشمول في أعقاب حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر في عام 2023 وتحركات الجماعات المحافظة في الولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد برامج التنوع والمساواة والإدماج.