تحرير 218 مخالفة تموينية ضد مخابز ومحال بالقاهرة

قاد المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضه للجمهور.

وأكد عبدالنعيم، اليوم الأربعاء، تحرير عدد 218 مخالفة تموينية ومصادرة كميات من المضبوطات عدد 2000 كجم دقيق بلدى مدعم الخاص بالمخابز البلدية، مشيرًا إلى التحفظ على عدد 1339 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، و 2230 كجم سكر، وعدد 630 لتر زيت.

وتابع:" مصادرة عدد 1925 كجم أرز ومكرونة، وعدد 500 كجم بط، وعدد 200 كجم طحينة، وعدد 275 كجم ياميش رمضان، لعدم وجود فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، تنفيذا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالمرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز، لضبط المخالفين.