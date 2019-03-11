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الاتحاد الأوروبي: كرة الخروج من الاتحاد في ملعب مجلس العموم البريطاني

بروكسل - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 11 مارس 2019 - 3:53 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مارس 2019 - 3:53 م

أكد مارجريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المسؤولية تقع حاليا على عاتق البرلمان البريطاني لاتخاذ قرارات مهمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا نية حاليا لعقد المزيد من اللقاءات السياسية مع لندن.

وقال شيناس: "لا نية لعقد المزيد من الاجتماعات على المستوى السياسي"، إلا أنه أوضح أن الجانبين سيظلان على تواصل خلال الأيام القادمة.

وأضاف أنه حان الوقت كي يتخذ "مجلس العموم الآن القرارات المهمة".

وأشار شيناس إلى أن المفوضية ملتزمة بالمصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد قبل الموعد المقترح لذلك في 29 مارس، مضيفا أن المفوضية "منفتحة ومستعدة" للقاء المفاوضين البريطانيين في أي وقت.

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