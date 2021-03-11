أرامكو تعلن زيادة أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2021

أعلنت شركة أرامكو السعودية المراجعة الدورية لأسعار البنزين مساء اليوم الأربعاء، وأوضحت أن أسعار شهر مارس شهدت ارتفاعا طفيفا عن الشهر الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها إن سعر "بنزين 91 أخضر 90ر1 ريال لكل لتر ، وبنزين 95 أحمر 04ر2 ريال لكل لتر ".

وكان شهر فبراير الماضي شهد أيضا زيادة في أسعار البنزين.

ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.