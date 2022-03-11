المتحدث باسم الكرملين: ليس لدي معلومات عن محادثات بين شرودر وبوتين

- لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التقارير التي تحدثت عن محادثات جرت بين المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وردا على سؤال من صحفيين عن اللقاء بين بوتين وشرودر، قال بيسكوف اليوم الجمعة في موسكو، وفقا لوكالة الأنبار الروسية "إنترفاكس": "ليس لدي معلومات عن شرودر. لا أستطيع أن أقول لكم شيئا".

وأصبح معروفا قبل فترة وجيزة أن شرودر سافر إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين حول حرب أوكرانيا. وأكدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تقارير من موقع "بوليتيكو" الإخباري وصحيفة "بيلد" الألمانية تحدثت عن المقابلة. وبحسب معلومات (د.ب.أ)، عُقد أول اجتماع بين شرودر وبوتين أمس الخميس. ولم يتضح بعد ما إذا كان من المخطط إجراء المزيد من المحادثات.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أن الزيارة لم يتم الاتفاق عليها معها. وقال المستشار الحالي أولاف شولتس على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي حول التقارير المتعلقة بالزيارة: "لا أريد التعليق على ذلك".

وتجمع شرودر علاقة صداقة منذ سنوات بالرئيس الروسي، ويواجه المستشار الأسبق انتقادات منذ فترة طويلة بسبب علاقاته مع موسكو. وتزايدت الضغط عليه على خلفية الحرب في أوكرانيا. وتمسك شرودر بعلاقاته التجارية مع روسيا وتحديدا بمناصبه القيادية في شركتي "نورد ستريم1" و"نورد ستريم2" وشركة "روزنفت" التي يترأس مجلس الإشراف والمراقبة عليها.