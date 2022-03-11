محمد رمضان ينشر البوستر الرسمي لمسلسله الجديد «المشوار»

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بوستر مسلسله الجديد "المشوار"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وظهر محمد رمضان وهو يتصدر البوستر الرسمي للمسل، وهو يحمل في يده "شنطة سفر"، وعلق قائلا: "جمهورنا الجبار جيناكم ب (المشوار)، كل سنة وانتم طيبين وتمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة، ثقة في الله نجاح".

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، حنان يوسف، أحمد كمال، كارولين خليل، ثراء جبيل، ملك قورة، محمد عز، محمود الليثي، ندى موسى، محسن منصور، سارة عبد الرحمن، مهرة مدحت، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.