هولندا تخفض الضرائب على الوقود والطاقة في خضم ارتفاعات قياسية

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قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستقلص الضرائب على وقود البنزين والديزل بنسبة 21%، استجابة للأسعار المرتفعة بشكل قياسي.

كما سيحصل أصحاب الدخل المتدني على مساعدات لتعويض الارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز.

ويصل إجمالي قيمة حزمة هذه التدابير إلى نحو 8ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار).

ويبلغ سعر لتر البنزين في المتوسط حاليا 50ر2 يورو في هولندا، نصفه تقريبا ضرائب وضريبة قيمة مضافة.

ووفقا للحكومة، سيتم تقليص هذه الضرائب اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل، بحوالي 17 سنتا لكل لتر بنزين و11 سنتا لكل لتر ديزل.

وجاء في تقديرات الحكومة أن التضخم قد يرتفع إلى 2ر5% هذا العام، بينما ستنخفض القوة الشرائية بحوالي 7ر2% في المتوسط.

ومن المقرر أن يحصل كل مواطن الآن من أصحاب الدخل المتدني على 800 يورو لسداد فواتيرهم الخاصة بالكهرباء والغاز.

كما سيتم تقليص ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء من 21% إلى 9%، بينما تقوم الحكومة بالنظر في تقديم مساعدة للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والشركات الصغيرة.

وبعد أسبوعين من اندلاع الحرب في أوكرانيا، قالت روسيا إنها ستستمر في توريد كميات كبيرة من الغاز لنقلها إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة، سيرجي كوبريانوف، قوله إنه سيتم مجددا اليوم الجمعة توفير الكمية المتفق عليها والمتعاقد عليها وتبلغ 5ر109 مليون متر مكعب.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس على أنه لن تتوقف توريدات النفط والغاز للخارج على الرغم من فرض عقوبات غير مسبوقة على بلاده من قبل الغرب.