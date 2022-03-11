مجلس الدوما الروسي يبدأ تحقيقا في المختبرات البيولوجية بأوكرانيا

قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن مجلس الدوما بدأ تحقيقًا برلمانيا في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

ونقلا عن موقع «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة، تبنى النواب مناشدة مماثلة إلى الأمم المتحدة والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكتب فولودين على قناته في «تليجرام»: «من جهتنا بدأنا تحقيقا برلمانيا في هذه القضية، المعلومات الواردة يجب أن تقدم إلى المجتمع الدولي».

وطلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة، لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أمس الخميس، أن الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا كان إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة.

وقال كوناشينكوف في إحاطة: «أثار الاهتمام بشكل خاص المعلومات التفصيلية عن تنفيذ الولايات المتحدة لمشروع على الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى».

وبحسب الوثائق، فإن الجانب الأمريكي خطط للعمل على مسببات الأمراض من الطيور والخفافيش والزواحف في أوكرانيا في عام 2022، مع الانتقال مستقبلا لدراسة إمكانية نقل حمى الخنازير الإفريقية والجمرة الخبيثة.

وتابع كوناشينكوف: «كان الهدف من هذا الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاجون في أوكرانيا هو إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة».

وأعلن المتحدث أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا.

وقال: «تواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية».

وأضاف: «في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت إفادة تمهيدية تكشف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا التي كانت جزءا من البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.