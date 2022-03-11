التصديري للكيماويات: تنظيم بعثات تجارية للسوق البريطاني

عقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم اجتماعا افتراضيا عبر زوووم، مع المكتب التجارى في لندن برئاسه الوزير المفوض التجارى لبحث سبل التعاون المتاحة لتنمية صادرات القطاع للسوق البريطاني تم خلاله الاتفاق علي عدد من الآليات للتعاون مابين الجانبين تتمثل فى تنفيذ بعثات تجارية للسوق البريطاني، وبعثات مشترين للسوق المصري، ومعارض دولية متخصصة.

وكان المجلس قد قام بإرسال عرض تقديمي موضح به الفصول والقطاعات التابعة للمجلس التصديري، وبيان بالبنود الجمركية التابعة للمجلس والمدرجة تحت كل فصل بالوصف لتحديد القطاعات المستهدفة للدخول بها إلى السوق البريطاني، وكذا الألية المناسبة لذلك ، وقوائم الشركات المستوردة للمنتجات التابعة للمجلس.

و أوضح المجلس من خلال تحليل صادرات القطاع للسوق البريطاني عن الأعوام 2021، 2020، 2019 أن أكبر حجم لصادرات البلاستيك يتمثل فى مادة (بولي ايثيلين أخر بوزن نوعي يعادل 94 .0 أو اكثر) بند جمركي 3901، في حين تمثل صادرات باقي البنود من منتجات وسيطة أو نهائية لقطاع البلاستيك نسبة ضئيلة من حجم صادرات القطاع للسوق البريطاني.

أما فيما يخص منتجات الأسمدة للسوق البريطاني فتنحصر فى البند الجمركي 3102 – اليوريا ؛ رغم أن هناك أنواع آخري من الأسمدة التى يمكن أن يتم تصديرها وتتميز مصر فى انتاجها مثل (الأسمدة الفوسفاتية، النيتروجينية، المركبة).

فضلا عن أن هناك عدد آخر من القطاعات التى بها ميزة نسبية كمنتج مصري وان الشركات المصرية العاملة فى القطاع يمكن لها أن تطلبي طلبات السوق البريطاني ومن بينها المنتجات الزجاجية من أدوات المائدة، والعبوات الزجاجية، والأنبولات الطبية.والمنظفات بأنواعها الشخصية والصناعية والأحبار والدهانات.و الكيماويات غير العضوية والمتنوعة.