نقابة «فيردي» تدعو إلى إضرابات ليوم كامل في عديد من المطارات الألمانية

دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا إلى تنظيم إضرابات تحذيرية ليوم كامل بعد غد الاثنين في العديد من المطارات الألمانية في هامبورج وهانوفر وبريمن بالإضافة إلى مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر".

ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات مجددا على عشرات الآلاف من الركاب، حيث ستؤدي الإضرابات إلى تأخير وإلغاء رحلات في هذه المطارات فضلا عن حدوث تأثيرات في مطارات أخرى.

ودعت النقابة أطقم الأمن وموظفين آخرين إلى المشاركة في الإضرابات يؤدي الإضراب إلى فترات انتظار طويلة وإلغاء رحلات.

وأفادت بيانات اتحاد المطارات "ايه دي في" بأن عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها وفقا للوضع الحالي يبلغ 351 رحلة، وعدد الركاب المتأثرين يبلغ 45 ألف شخص، وقال الاتحاد إن من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الركاب المتأثرين بالإضرابات إلى قرابة 100 ألف شخص نظرا لأنه سيتم إلغاء رحلات في مطارات أخرى بسبب الإضرابات.

وانتقد الاتحاد دعوة النقابة وقال إن المسافرين سيصبحون مرة أخرى تحت رحمة الإضرابات وشكا من أن الإعلان عنها جاء قبل وقت قصير من الوقت المحدد لها، مشيرا إلى أن الركاب لن تتوافر لهم فرص للبحث عن بدائل.

وتعد المفاوضات الخاصة بالعاملين في خدمات المناولة الأرضية والعاملين في الخدمة العامة لدى الحكومة الاتحادية والبلديات من بين أسباب الدعوة إلى تنظيم هذه الإضرابات.

ومن المنتظر أن يبدأ الإضراب في مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر" في الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الاثنين وسينتهي عند منتصف الليل، وحسب بيانات المطار، سيتم إلغاء نحو 200 رحلة وسيصل عدد الركاب المتأثرين بالإضراب إلى 27 ألف راكب.

وبسبب الإضراب، لن تنطلق رحلات مجدولة من مطار هامبورج من مساء غد الأحد حتى مساء بعد غد الاثنين. وقال مطار هامبورج:" نظرا لأن الركاب لن يتمكنوا من اجتياز نقطة التفتيش التي بها إضرابن فسيتم إلغاء كل الرحلات المخططة البالغ عددها 123 رحلة أو ستقلع بدون ركاب".

كان فيردي دعت نحو 2000 عامل في مطار هامبورج إلى الإضراب التحذيري مع بدء الوردية الليلية الساعة العاشرة من مساء غد الأحد لمدة 24 ساعة.

وذكرت فيردي أنها لا تتوقع أن تكون هناك رحلات سفر أو وصول في يوم الإضراب في مطاري هانوفر وبريمن. وكان من المنتظر في مطار هانوفر تنفيذ 35 رحلة سفر و34 رحلة وصول في يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب مع انتصاف ليل غد ولمدة 24 ساعة في هانوفر، ووصفت متحدثة باسم المطار الإضراب بأنه " مثير للغضب بشدة بالنسبة للركاب لكن ليس هناك عطلات بعد في ولاية سكسونيا السفلى (عاصمتها هانوفر)".

ووصل عدد الرحلات الملغاة في مطار بريمن إلى 20 رحلة سفر و19 رحلة وصول.

وتطالب "فيردي" لنحو 5ر2 مليون شخص يعملون على مستوى ألمانيا في الخدمة العامة لدى الحكومة الاتحادية والبلديات بزيادة في الأجر بنسبة 5ر10% بما لا يقل عن 500 يورو شهريا، وفي المقابل عرض أرباب العمل زيادة بنسبة 5% على مرحلتين وعلاوة لمرة واحدة بقيمة 2500 يورو.

ومن المنتظر أن تنعقد الجولة الثالثة للمفاوضات في بوتسدام في الفترة بين 27 و29 من الشهر الجاري.

كانت نقابة "فيردي" أعلنت قبل ظهر اليوم، عن الدعوة إلى تنظيم إضراب تحذيري بمطار العاصمة الألمانية "بي إي آر" بعد غد الاثنين.

وقالت النقابة، اليوم السبت، إن من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى فترات انتظار طويلة، كما يُنتظر إلغاء رحلات.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية المفاوضات، التي لم تفلح حتى الآن، مع الرابطة الاتحادية لشركات أمن الطيران حول الأجور.

وبحسب تصريحات النقابة، تجري "فيردي" مفاوضات منذ سنوات مع الرابطة حول زيادة البدلات للعاملين في الورديات الليلية وأيام السبت والأحد وأيام العطلات وتحسين اللائحة الخاصة بدفع أجور الساعات الإضافية لموظفي الأمن والخدمة في المطارات التجارية.

وتطالب النقابة للعاملين في أمن الطيران بأجور مناسبة عن الأعمال التي يقومون بها في الساعات غير الملائمة.

وأكدت "فيردي" أن البدلات لم يطرأ عليها تحسن منذ عام 2006، وأضافت أن التفاوض على تحسين البدلات جرى مرارا منذ عام 2013 وذكرت أنه تم الاتفاق مؤخرا في عام 2019 على استئناف المفاوضات حول هذا الموضوع.

وأوضحت النقابة أن المفاوضات تم استئنافها في يناير وفبراير من عام 2020 غير أن الرابطة الاتحادية لشركات أمن الطيران لم تواصل المفاوضات بسبب الجائحة.

وذكرت النقابة أن رابطة الشركات لم تبد استعدادا للتفاوض حول المطالب إلا عندما تم تحديد موعد جديد لبحث الأجور في عام 2022، وقالت إن أرباب العمل لم يقدموا عرضا حتى الآن.