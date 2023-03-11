وفد برلماني يتفقد مشروعات حياة كريمة بإسنا في الأقصر

تفقد وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال زيارة للمشروعات التنموية بالأقصر، يرافقهم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مدينة إسنا.



وزار الوفد، قرية الدير أكبر قرى مدينة إسنا، وتفقد طرق وشوارع القرية.



وتفقد الوفد البرلماني مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد الابتدائية المشتركة، المطورة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



واستمع الوفد لشرح من المهندس أحمد النوبي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، عن خطة إنشاء وإحلال وتجديد المدارس؛ لتخفيف كثافة الطلاب في الفصول.



وقال النوبي، إن الخطة تشمل مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ومشروعات الخطة الاستثمارية، والتي تشمل إنشاء وتوسعة وتجديد 40 مدرسة منهم 31 مدرسة بإسنا، و9 مدارس بأرمنت منهم 5 مدارس إنشاء جديد.