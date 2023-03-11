توتنهام يستعيد توازنه بثلاثية في شباك نوتنجهام بالبريميرليج

استعاد توتنهام توازنه بعد فوزه على ضيفه نوتنجهام فورست 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونجح الفريق في مصالحة جماهيره بتحقيق فوز في الدوري، بعد خروج الفريق على يد شيفيلد يونايتد من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، قبل أن يودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد ميلان الإيطالي من دور الستة عشر، كما خسر الفريق آخر مباراة في الدوري أمام وولفرهامبتون صفر/1. وتقدم توتنهام عن طريق هاري كين في الدقيقة 19، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 62 سجل هيونج مين سون الهدف الثالث لتوتنهام، فيما سجل جو ورال هدف تقليص الفارص لنوتنجهام في الدقيقة 81.

ورفع توتنهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر. وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة، فاز تشيلسي على مضيفه ليستر سيتي 3 /1 وفاز إيفرتون على ضيفه برينتفورد 1 / صفر، فيما تعادل ليدز يونايتد وضيفه برايتون 2 /2.