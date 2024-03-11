 4000 شخص.. الشركة المتحدة: تعاملنا مع 14 شركة إنتاج بموسم رمضان - بوابة الشروق
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4000 شخص.. الشركة المتحدة: تعاملنا مع 14 شركة إنتاج بموسم رمضان

تصوير: أحمد عبد الفتاح
تصوير: أحمد عبد الفتاح
مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 3:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 3:48 ص

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعاون الشركة مع 14 شركة إنتاج مختلفة في موسم رمضان الحالي، مما أسفر عن تشكيلة غنية من الأعمال الدرامية تضم 20 مسلسلًا، تنقسم إلى 9 مسلسلات مكونة من 30 حلقة و11 مسلسلًا من 15 حلقة.

وأضاف «الفقي» في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن الشركة تقدم محتوى دراميًا يتسم بالجودة العالية والقيمة الفنية المميزة، معبرًا عن فخره بالمستوى الذي وصلت إليه الأعمال المقدمة، ولم يقتصر الأمر على الدراما فحسب، بل تمتد البرمجة لتشمل باقة من البرامج الدينية يشارك فيها نخبة من العلماء والدعاة، بالإضافة إلى برامج الطبخ والأطفال التي تلقى استحسانًا واسعًا.

وأشار، إلى أن الراديو سيكون له نصيب من التنوع بأعمال متعددة عبر قناة نغم وراديو 9090، وغيرها من المحطات. 

واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على أن الشركة المتحدة قد تعاملت مع أكثر من 4000 شخص بشكل مباشر في إنتاج هذه الأعمال، معربًا عن اعتزازه بالمساهمة في إحياء صناعة السينما المصرية.

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