تُقام الآن فعاليات حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" لعام 2024، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ويقدمه للمرة الرابعة المقدم التلفزيوني والممثل الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل.

وحصد أغنية «ما الذي خلقت من أجله - What Was I Made For» من فيلم «باربي»، جائزة أفضل أغنية لفيلم.

ونافس على الجائزة أغنيات «I'm Just Ken»، و«The Fire Inside»، و«It Never Went Away»، و«Wahzhazhe».