وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن انفتاحها على تبادل الصواريخ مع بريطانيا لتسليح أوكرانيا

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن انفتاحها على اقتراح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن تبادل صواريخ كروز بين البلدين ما يجعل من الممكن تزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطورا بعيدة المدى.

وقالت بيربوك في مقابلة مع قناة (إيه آر دي) الألمانية مساء الأحد، إن اقتراح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون هو "خيار" يستحق الدراسة.

وكان كاميرون قد أعرب في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية عن نيته العمل بشكل وثيق قدر الإمكان مع الشركاء الألمان لمساعدة أوكرانيا.

وبموجب اقتراح كاميرون، يمكن لبرلين أن تزود بريطانيا بصواريخ "تاوروس"، وبالمقابل، ستزود بريطانيا أوكرانيا بصواريخ إضافية من طراز "ستورم شادو" بعيدة المدى من مخزونات المملكة المتحدة.

وتتردد برلين في تزويد كييف بصواريخ تاوروس المتقدمة، والتي تكون أقل قابلية للرصد وقادرة على ضرب أهداف على بعد 500 كيلومتر.

وعلى الرغم من مناشدات كييف، منع المستشار الألماني أولاف شولتس إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا خوفا من إمكانية استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا نفسها وزيادة تصعيد الصراع.

ويتعرض شولتس لضغوط داخل ائتلافه لعكس موقفه من صواريخ "تاوروس". وقالت بيربوك على مدى أشهر إنها تؤيد إرسال الصواريخ إلى كييف.