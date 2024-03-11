روسيا تختار شركة وساطة لمبادلة الأصول المجمدة مع الأجانب

اختارت الحكومة الروسية شركة وساطة مالية لتنفيذ عمليات مبادلة بين المستثمرين الروس والأجانب للأصول الخاضعة للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت وزارة المالية الروسية، إن الاختيار وقع على شركة إنفستيتسيونايا بالاتا الموجود مقرها في مدينة فورونيج وغير الخاضعة للعقوبات الغربية.

وستجمع الشركة العروض من المستثمرين الروس الذي يريدون مبادلة الأسهم التي يمتلكونها في الخارج مقابل أرصدة نقدية مملوكة لمستثمرين غير مقيمين في روسيا فيما يعرف باسم "الحسابات سي" المصرفية.

ومن المتوقع إتمام صفقات المبادلة التي يتم الاتفاق عليها بحلول 29 يوليو المقبل، بحسب بيان لشركة إنفستيتسيونايا نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويصل الحد الأقصى لصفقة المبادلة إلى 100 ألف روبل روسي (1100 دولار).

ويذكر أن روسيا فرضت حظرا على خروج الأموال الخاصة بمواطني الدول التي تعتبرها "غير صديقة"، ردا على العقوبات الغربية عليها بسبب حرب أوكرانيا. وتضم هذه الحسابات المعروفة باسم حسابات سي أكثر من 280 مليار روبل حتى بداية نوفمبر 2022 بحسب بيانات البنك المركزي الروسي.

ورغم أن البنك المركزي الروسي لم يكشف منذ ذلك الوقت عن إجمالي الأصول الأجنبية التي تم تجميدها في روسيا، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء في يونيو الماضي أنها وصلت إلى حوالي 600 مليار روبل.

من ناحيتها قالت إيليفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي، إن المبالغ في الحسابات سي تتراكم مع إضافة توزيعات الأرباح والفوائد وعائدات السندات إليها.