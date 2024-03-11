تير شتيجن: سنقاتل أمام نابولي في دوري الأبطال

يرى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، أن مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا، هي الأهم هذا الموسم للفريق الكتالوني.

برشلونة يستضيف نابولي في العاشرة من مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الإياب من دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابًا في إيطاليا 1-1.

وقال مارك أندريه تير شتيجن في تصريحات خلال المؤتمر الذي يسبق المباراة: «ما نريده دائمًا هو الحفاظ على شباكنا نظيفة، فربما تفوز بتسجيل هدف وحيد، ونحن نتمتع بمزيد من الاستقرار مؤخرًا».

وأضاف: «في مباراة الذهاب، المدرب الجديد لنابولي كان موجودًا بالفعل وقد تحسنوا كثيرًا، لكننا نواصل عملنا، ويجب أن نلعب بشكل جيد».

وتابع: «لم نصل إلى النهائي منذ 2015؛ لأننا ارتكبنا أخطاء، ودائما تأتي فرصة جديدة، لذا علينا التفكير في مباراة الغد، وليس الماضي».

وأوضح: «أليكس ميريت، حارس نابولي، يلعب بمستوى جيد جدًا، نعرف بعضنا ويستحق الاحترام، وأتمنى له الاستمرار بشكل جيد، لكني أتمنى أن يودع دوري الأبطال غدًا».

وتطرق تير شتيجن للحديث عن إمكانية تولي مواطنه هانز فليك تدريب البارسا في الموسم المقبل، حيث قال: «هذا ليس الوقت المناسب، إنه شخص عظيم ونقدره كثيرًا في ألمانيا، لكننا غدًا لدينا أهم مباراة في الموسم».

وأتم: «تشافي أعلن رحيله وكان ذلك سيئا بالنسبة لي، هو مدرب عظيم لكن للأسف سيرحل، أي بطولة مهمة بالنسبة لنا، وسنقاتل من أجل النجاح في الليجا ودوري الأبطال».