أشاد الفنان أمير كرارة بزميله الفنان كريم عبد العزيز، واصفًا إياه بأنه «البوب الكبير حبيب الكل»، و «النجم الكبير والصديق والأخ والشخص المحترم».
وأعرب خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين، عن دهشته من عدم معرفته بكريم عبد العزيز لفترة طويلة، قائلاً: «إزاي أنا معرفتكش من زمان! -للأسف لسه عارفه من فترة سنة مكنتش أعرفه على المستوى الشخصي».
ووصف «كراراة» زميله الفنان كريم عبد العزيز بأنه «مكسب لأي حد يعرفه، وكريم في حتة ثانية خالص»، مؤكدًا على حبه الكبير له.
وتحدث عن محاولتهما اللقاء في إحدى المرات لكن ظروفًا حالت دون ذلك، قائلاً:«كنا هنتقابل عن قريب، لكن حصل ظروف وإحنا الاثنين سافرنا، أوجه له التحية وأقول له بحب جدًا يا أبو علي».