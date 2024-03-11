 أمير كرارة يغدق بالثناء على كريم عبد العزيز: حبيب الكل.. إزاي معرفتكش من زمان! ‏ - بوابة الشروق
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أمير كرارة يغدق بالثناء على كريم عبد العزيز: حبيب الكل.. إزاي معرفتكش من زمان! ‏

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 11:02 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 11:02 م

أشاد الفنان أمير كرارة بزميله الفنان كريم عبد العزيز، واصفًا إياه بأنه «البوب الكبير حبيب الكل»، و «النجم الكبير ‏والصديق والأخ والشخص المحترم».‏

وأعرب خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» ‏مساء ‏الإثنين، عن دهشته من عدم معرفته بكريم عبد العزيز لفترة طويلة، قائلاً: «إزاي أنا معرفتكش من زمان! -‏للأسف لسه عارفه من فترة سنة مكنتش أعرفه على المستوى الشخصي».‏

ووصف «كراراة» زميله الفنان كريم عبد العزيز بأنه «مكسب لأي حد يعرفه، وكريم في حتة ثانية خالص»، مؤكدًا ‏على حبه الكبير له‎.‎

وتحدث عن محاولتهما اللقاء في إحدى المرات لكن ظروفًا حالت دون ذلك، قائلاً:«كنا هنتقابل عن قريب، لكن حصل ‏ظروف وإحنا الاثنين سافرنا، أوجه له التحية وأقول له بحب جدًا يا أبو علي».‏

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