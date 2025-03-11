 استشهاد شابين برصاص الاحتلال فجر اليوم في مدينة جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد شابين برصاص الاحتلال فجر اليوم في مدينة جنين

وفا
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 11:28 ص

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، بأن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين لم تُعرف هويتاهما بعد، برصاص الاحتلال في حيين من مدينة جنين.

وارتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة بعد استشهاد المواطنة فايزة إبراهيم أبو غالي (58 عاما) برصاص الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلاً فيه، كما حاصر جنود الاحتلال موقعاً في شارع حيفا غرب المدينة.

وأخلت قوات الاحتلال بناية «الأديب» السكنية في حي خلة الصوحة بمدينة جنين، بعد إجبار سكانها على الخروج وإظهار هوياتهم، واحتجزتهم وحققت معهم ميدانياً، كما دمرت عددا من محتويات الشقق السكنية.

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