رئيس أوكرانيا: على واشنطن إقناع موسكو بالموافقة على وقف إطلاق النار

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن على واشنطن أن تقنع موسكو بقبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي طُرح خلال المحادثات الأوكرانية الأمريكية في جدة بالسعودية.

وصرح زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «يتعين على الولايات المتحدة إقناع روسيا بالقيام بذلك»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تنظر إلى اقتراح الهدنة بشكل إيجابي، موجهًا الشكر للفريق الأمريكي على "المحادثات البناءة" في جدة.

وأيدت أوكرانيا، عقب هذه المحادثات، مقترحا أمريكيًّا بإعلان هدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا.

بينما وافقت واشنطن على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف "فورا".