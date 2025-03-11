زيلينسكي: المقترح الأمريكي للهدنة مع روسيا يشمل خطوط المواجهة وليس الجو والبحر فقط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المقترح الأمريكي بشأن الهدنة مع روسيا لا يقتصر على وقف العمليات في الجو والبحر فقط، بل يشمل أيضًا جبهات القتال البرية، مشددًا على أهمية تحقيق تهدئة شاملة على جميع محاور المواجهة.

وقال زيلينسكي في تصريح صحفي: "نحن مستعدون للموافقة على هدنة تشمل جميع خطوط المواجهة، وليس فقط الجو والبحر، فهدفنا هو تحقيق وقف كامل لإطلاق النار تمهيدًا لمفاوضات جدية تؤدي إلى سلام دائم".

يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي، بأن كييف وافقت على الدخول في مفاوضات فورية مع موسكو، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب روسيا للموافقة على المقترح الأمريكي المتضمن هدنة مؤقتة لمدة 30 يومًا.

وتتزامن هذه التطورات مع محادثات دبلوماسية مكثفة عُقدت في السعودية، وصفتها واشنطن بالإيجابية، إلى جانب قرار أمريكي برفع التجميد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.

ولم يصدر بعد رد رسمي من الكرملين حول موقفه من الهدنة، لكن موسكو كانت قد شددت في وقت سابق على ضرورة وجود "ضمانات أمنية حقيقية" قبل أي وقف لإطلاق النار.