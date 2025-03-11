البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن قطاع غزة ويحذر من تداعياته

استنكر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرا من تداعيات هذا التصعيد.

واعتبر اليماحي، في بيان له، اليوم الاثنين، قطع الكهرباء عن غزة جريمة حرب وعقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول الذي يمثل خرقا لكافة القوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب اليماحي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية لأهالي قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات، محذرا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، والعمل من أجل استدامة اتفاق وقف إطلاق النار.