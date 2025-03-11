 نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 0.8% سنويا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 0.8% سنويا


نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 8:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 8:59 ص

ارتفع متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان خلال يناير الماضي بنسبة 8ر0% سنويا إلى 305521 ين شهريا للأسرة وفقا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الصادرة اليوم الثلاثاء.

كان المحللون يتوقعون نمو متوسط الإنفاق بنسبة 7ر3% بعد تراجعه بنسبة 7ر2% خلال ديسمبر.

وعلى أساس شهري تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال يناير بنسبة 5ر4%  في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 9ر1% بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 3ر2% شهريا.

في الوقت نفسه استقر متوسط الدخل الشهري للأسرة اليابانية  عند مستوى 514877 ين خلال يناير، بعد تراجعه بنسبة 1ر1% عن العام السابق.

 


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