واشنطن تنهي تمويل مشروعات أممية بعضها مخصص لدعم ضحايا التعذيب في العراق

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنها تلقت من الحكومة الأمريكية رسائل إنهاء لخمسة مشاريع منح، مما سيضطر المفوضية لوقف بعض البرامج ومن بينها مساعدة ضحايا التعذيب في العراق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خفض مليارات الدولارات من برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم، كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانحي المساعدات في العالم.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، إن الإخطارات تتعلق بمشروعات في غينيا الاستوائية والعراق وأوكرانيا وكولومبيا وكذلك بصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت في تصريحات للصحفيين: «هناك دول سيتعين علينا خفض بعض أعمالنا فيها ومنها كولومبيا والعراق، وسنحاول إعادة توزيع التمويل في أماكن أخرى»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

ولمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكاتب وفرق في أنحاء العالم، لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ونوهت شامداساني أن البرنامج في العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيغلق تماما، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح للمفوضية، إذ قدمت ما يقرب من 14 بالمئة من ميزانية المفوضية العام الماضي بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.

وعلقت المسئولة الأممية، بالقول: «هذا الوقت المناسب لزيادة الاستثمار في حقوق الإنسان، وليس لتقليصه. (حقوق الإنسان) تساعد في منع الصراعات، وتساعد في حل الأزمات وتساعد في منع الأزمات، لذلك يدعو (المفوض السامي فولكر تورك) جميع الدول إلى تكثيف استثماراتها».