ترامب يقرر مضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من كندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كندا من 25% إلى 50% مما يأجج الحرب التجارية بين البلدين، رغم تراجع الأسهم الأمريكية بشدة.

وقال ترامب إنه سيتم تطبيق الزيادة في الرسوم اعتبارا من الغد ردا على قرار حكومة إقليم أونتاريو فرض رسوم بنسبة 25% على صادراته من الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث: "أصدرت تعليمات إلى وزير التجارة لإضافة رسم إضافي بنسبة 25 ليصبح 50% على كل واردات الصلب والألومنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا وهي واحدة من أعلى الدول التي تفرض تعريفات جمركية في العالم".

وتراجعت الأسهم الأمريكية في أعقاب نشر تصريح ترامب.