مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب في غارة جوية بوسط الصومال

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قتل 16 من عناصر حركة الشباب بينهم قيادات بارزة في غارة جوية بوسط الصومال.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الثلاثاء، "قتل 16 من عناصر مليشيات الخوارج بينهم قيادات بارزة في غارة جوية نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية".

وأشارت الوكالة، إلى أن "الغارة الجوية، التي وقعت الليلة الماضية في منطقة بصري بمحافظة شبيلي الوسطي، استهدفت تجمعا للإرهابيين الذين تم محاصرتهم خلال الأيام الماضية جراء العمليات العسكرية".

ولفتت إلى أن "الغارة الجوية أسفرت عن تدمير المركبات القتالية التابعة لمليشيات الخوراج".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.